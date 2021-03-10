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    أردوغان وبوتين (صورة ارشيفية)

    حدث شارك فيه بوتين.. أردوغان يكشف موعد انضمام تركيا إلى "نادي الطاقة النووية"

    © Sputnik . Michael Klimentyev
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    كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن موعد انضمام بلاده إلى نادي الدول الحائزة على الطاقة النووية.

    جاء ذلك خلال مشاركته عبر اتصال مرئي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مراسم وضع حجر أساس الوحدة الثالثة لمحطة "أكويو" النووية، بحسب وكالة الأناضول.

    وقال أردوغان إن تركيا ستنضم في مئوية تأسيسها (عام 2023) إلى نادي الدول الحائزة على الطاقة النووية.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشتريان آيس كريم في معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
    © Sputnik . Aleksey Nikolskyi
    توقعات بمشاركة بوتين وأردوغان في حدث تركي مهم جدا

    واعتبر الرئيس التركي أن "إدراج الطاقة النووية في البنية التحتية الوطنية خطوة استراتيجية اتخذناها نحو أمن توفير الطاقة".

    وكشف أن محطة "أكويو" النووية ستوفر 10% من حاجة تركيا إلى الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن "الطاقة النووية تستحوذ على مكانة خاصة ضمن سياسات الطاقة لتركيا".

    ومضى أردوغان قائلا: "نهدف إلى توليد طاقة نووية دون أي انبعاثات أو أضرار على البيئة، ونعمل على تجهيز محطة "أكويو" النووية بأحدث الأنظمة الآمنة وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

    والعام الماضي، أنجز مصنع "آتوماش" التابع لشركة "آتوم إينيرغو ماش"، في قسم هندسة الآليات في مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، تصنيع وشحن هيكل المفاعل النووي المخصص لوحدة الطاقة رقم 1 في محطة "أكويو" للطاقة الكهروذرية التي يجري تشييدها في تركيا.

    واستغرقت عملية تصنيع الهيكل الذي يبلغ وزنه 300 طن وطوله 12 مترا، قرابة ثلاث سنوات. وقبل ذلك بشهر، تم إرسال أربعة مولدات بخارية من المصنع إلى موقع بناء محطة "أكويو"، الأولى من نوعها لتوليد الطاقة الكهروذرية في تركيا. وبذلك قام المصنع بشحن جميع المعدات الهامة والكبيرة الحجم المخصصة لوحدة الطاقة رقم 1 في محطة "أكويو".

    وفي المجموع يتضمن مشروع "أكويو" 4 وحدات لتوليد الطاقة مجهزة بمفاعلات روسية الصنع من نوع VVER-1200 من الجيل "3+" المتقدم، حيث تبلغ قدرة كل واحدة من وحدات الطاقة الأربع 1200 ميغاواط. وتعد "أكويو" أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه على أساس نموذج Build-Own-Operate، أي "التشييد-الملكية-التشغيل".

    وفيما يتعلق بالعلاقات بين أنقرة وموسكو قال أردوغان: "حظينا بفرصة جني ثمار الحوار التركي ـ الروسي على الأرض، وعازمون على تعزيز التعاون في المستقبل".

    وأكد استعداد تركيا لاستقبال الضيوف الروس خلال العام الجاري "بناء على مفهوم السياحة الآمنة المتوفرة بفضل البنية التحتية في مجال الصحة".

    انظر أيضا:

    تركيا تشهد بناء محطة للطاقة النووية
    "روس آتوم" الروسية تخطط لبناء محطة طاقة نووية من الجيل الثالث في تركيا
    الوحدة الثانية من محطة "أكويو" النووية التركية تستلم جهاز تحديد الانصهار
    توقعات بمشاركة بوتين وأردوغان في حدث تركي مهم جدا
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