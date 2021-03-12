لاجئ سوري يتعرض لاعتداء جسدي على نقالة إسعاف في ألمانيا... فيديو

نشرت وكالة الأنباء الألمانية "DW"، مقطع فيديو قصير يظهر فيه رجل سوري وهو يتعرض لضرب مبرح في أحد المشافي الألمانية.

ويظهر الفيديو الرجل وهو ممدد على سرير الإسعاف ومكبل اليدين والقدمين، فيما يقوم أحد الأشخاص بضربه بقوة وبشدة وهو مقيد، بحسب ما ذكرت الوكالة.

"لكمة على وجه لاجئ سوري مُكبل أمام أعين الشرطة!"



مقطع فيديو يثير الجدل في ألمانيا! #جعفر_توك pic.twitter.com/Oo7aNrm5uT — Jaafar Abdul Karim 🍉 (@jaafarAbdulKari) March 11, 2021

​وقد أثار هذا الفيديو ضجة كبيرة في البلاد، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي أخذت تدين شرطة البلاد على عدم حمايتها للسكان فيها.

وبحسب الوكالة، الرجل السوري جاء إلى ألمانيا لاجئا في عام 2015 وهو من حلب ويبلغ من العمر 32 عاما.

وتم فتح تحقيق ضد اللاجئ لقيامه بالاعتداء على رجال الشرطة والمسعفين الذين قاموا بمساعدته، ولكن بعد خروجه من المشفى قام اللاجئ السوري بتقديم شكوى رسمية ضد رجال الشرطة والمسعفين الذين قاموا بأذيته.

وأرفق شكواه ببعض التقارير الطبية التي تثبت وجود كسور وكدمات ولكمات على جسده ووجهه.