لاجئ سوري يتعرض لاعتداء جسدي على نقالة إسعاف في ألمانيا... فيديو

ويظهر الفيديو الرجل وهو ممدد على سرير الإسعاف ومكبل اليدين والقدمين، فيما يقوم أحد الأشخاص بضربه بقوة وبشدة وهو مقيد، بحسب ما ذكرت الوكالة.
"لكمة على وجه لاجئ سوري مُكبل أمام أعين الشرطة!"— Jaafar Abdul Karim 🍉 (@jaafarAbdulKari) March 11, 2021
مقطع فيديو يثير الجدل في ألمانيا! #جعفر_توك pic.twitter.com/Oo7aNrm5uT
وقد أثار هذا الفيديو ضجة كبيرة في البلاد، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي أخذت تدين شرطة البلاد على عدم حمايتها للسكان فيها.
وبحسب الوكالة، الرجل السوري جاء إلى ألمانيا لاجئا في عام 2015 وهو من حلب ويبلغ من العمر 32 عاما.
وتم فتح تحقيق ضد اللاجئ لقيامه بالاعتداء على رجال الشرطة والمسعفين الذين قاموا بمساعدته، ولكن بعد خروجه من المشفى قام اللاجئ السوري بتقديم شكوى رسمية ضد رجال الشرطة والمسعفين الذين قاموا بأذيته.
وأرفق شكواه ببعض التقارير الطبية التي تثبت وجود كسور وكدمات ولكمات على جسده ووجهه.
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