زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب مقدونيا الشمالية

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 4.7 درجة ضرب جمهورية مقدونيا الشمالية الواقعة وسط شبه جزيرة البلقان في جنوب شرق أوروبا.

موسكو - سبوتنيك. وأوضح المركز أن الزلزال تم تسجيله عند الساعة 21.17 بالتوقيت العالمي (00.17 بتوقيت موسكو، اليوم السبت 13 مارس).

وأشار المصدر إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 18 كيلومترا من مدينة جوستيفار (عدد سكانها 35.8 ألف نسمة) وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد بيانات أو معطيات عن وقوع خسائر مادية وبشرية .