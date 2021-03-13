اعتقال الرئيسة السابقة لبوليفيا بتهمة الخيانة

اعتقلت الرئيسة المؤقتة السابقة لبوليفيا، جانين آنيز، اليوم السبت، بتهمة الخيانة والتآمر والفساد. حسبما أفاد وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيلو.

وكتب ديل كاستيلو على صفحته على تويتر: "أبلغ البوليفيين أن السيدة جانين آنيز اعتقلت من قبل رجال الشرطة".

— Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) March 13, 2021

ومن جانبها اتهمت آنيز السلطات الحالية بالاضطهاد السياسي، وكتبت في صفحتها على تويتر: "أعلن لبوليفيا والعالم أجمع أن قيادة حزب الحركة الاشتراكية، استخدمت العنف والاضطهاد السياسي، وأمرت باعتقالي بمتهمة المشاركة في انقلاب لم أقم به. أصلي من أجل بوليفيا ولجميع البوليفيين".

— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 13, 2021

وفي وقت سابق أصدر مكتب المدعي العام الخاص بمكافحة الفساد في بوليفيا، أمس الجمعة، مذكرات توقيف بحق عشرة من مسؤولي الحكومة الفيدرالية، من بينهم وزير الداخلية السابق أرتورو موريللو، ورئيس ديوان الرئاسة السابق يركو نونيز، والرئيسة السابقة جانين آنيز، بتهمة الخيانة والتآمر والفساد.