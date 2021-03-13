اعتقال 10 متظاهرين في بيلاروسيا

أعلنت الشرطة البيلاروسية، اليوم السبت، عن اعتقال 10 ناشطين معارضين صباح اليوم في العاصمة مينسك.

مينسك - سبوتنيك. المكتب الصحفي للشرطة، وعبر قناته على موقع "تيلغرام" أفاد في بيان، قيام عناصر شرطة مكافحة الشغب التابعين لمديرية الداخلية في مينسك، اليوم السبت، باعتقال مجموعتين من المواطنين المتظاهرين".

وأضاف البيان، "تم توصيل هؤلاء المواطنين إلى فروع الشرطة في مينسك للتحقيق".

وشهدت بيلاروسيا، احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أب/أغسطس 2020 وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات، بحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية.

ومن جانبها لم تعترف المعارضة في البلاد بنتائج الانتخابات، وأعلنت فوز سفيتلانا تيخانوفسكايا المرشحة المنافسة للوكاشينكو. كما أعلنت المعارضة عن تشكيل مجلس تنسيقي لنقل السلطة يتألف من 70 شخصاً. ورد لوكاشينكو بالقول إن سلطات الجمهورية لديها إجراءات كافية لتهدئة "بعض المتهورين". وتعتبر المعارضة في بيلاروس أن تيخانوفسكايا المتواجدة حاليا في ليتوانيا هي الفائزة وتطالب بإجراء انتخابات جديدة.