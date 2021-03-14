المفوضية الأوروبية تعترف بأخطائها عند طلب اللقاحات ضد كورونا

اعترف نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز، اليوم الأحد 14 مارس/آذار، أن الاتحاد الأوروبي ارتكب عددًا من الأخطاء عند طلب اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال تيمرمانز في مقابلة مع صحيفة "تاغيسبيغل" الألمانية: "صحيح... تم ارتكاب أخطاء عند طلب اللقاحات من قبل كل من بروكسل والدول الأعضاء".

في الوقت نفسه، دعا تيمرمانز إلى إجراء تقييم نهائي لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي في أعقاب الوباء، وقال: "أنا على استعداد لإجراء تقييم في نهاية الوباء. وبعد ذلك سنكون قادرين على رؤية الخطأ الذي ارتكبناه وما فعلناه بشكل صحيح".

كما أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن: "كل أوروبا ستتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا".

ودعت النمسا والتشيك وسلوفينيا وبلغاريا ولاتفيا أمس السبت، إلى عقد قمة لقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة "التفاوتات الكبيرة" في توزيع اللقاحات، على ما جاء في رسالة نشرت السبت، بعث بها زعماء هذه الدول إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، محذرين من أن النظام الحالي سيؤدي إلى خلق "تفاوت شاسع" بين الدول الأعضاء بحلول الصيف.