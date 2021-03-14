زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إيران

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة في على مقياس ريختر ضرب جنوبي شرق مدينة ميناب الإيرانية.

وأشارت الهيئة إلى أن مركز الزلزال كان 104.6 كيلومترا جنوب شرق مدينة وعلى عمق 50.5 كيلومتر.

الجدير بالذكر أن اليابانيون احتفلو أمس السبت بالذكرى العاشرة للزلزال المدمر، الذي تعرضت له البلاد عام 2011، ونتج عنه موجات تسونامي عاتية أدت إلى دمار هائل وحادثة نووية.

وتعرضت اليابان لزلزال مدمر ضرب شمال شرقي البلاد في 11 مارس/ آذار عام 2011، وكانت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، بحسب موقع "اليابان بالعربي"، الذي أوضح أنه كان من أقوى الزلازل التي تعرضت لها البلاد، وتبعته موجات تسونامي.