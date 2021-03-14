مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 13 آخرين بالرصاص في شيكاغو

أفادت مصالح الأمن بولاية شيكاغو، الأمريكية، اليوم الأحد، بأن "ما لا يقل عن 15 شخصا أصيبوا بالرصاص، بينما قتل اثنين، في حفل "منبثق" في مرآب في شيكاغو في الساعات الأولى من الصباح".

وقال مدير الشرطة في شيكاغو، ديفيد براون إن "الحدث أقيم في مقر شركتي سحب تم تحويلهما لإقامة الحفلات على الجانب الجنوبي من المدينة، وأصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بالرصاص، وقتل إثنان منهم".

وقال ضابط الشرطة خوسيه جارا في رسالة بالبريد الإلكتروني لصحيفة "شيكاغو تريبيون" إن هناك اضطرابات "بين العديد من الرعاة واندلع إطلاق نار أصاب عدة أشخاص"، مضيفا أن سبب إطلاق النار لم يعرف بعد.

EMPS Plan 3 has been secured (multiple gunshot victims transported to area hospitals; 2 deceased). No further information at this point 4-1-10. pic.twitter.com/QjovYF13Tw — Chicago Fire Media (@CFDMedia) March 14, 2021

وأضاف: "الاشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 44 عاما. وتم العثورعلى أربعة أسلحة في مكان الحادث ولا يزال العديد من الشهود يخضعون لعملية جراحية".