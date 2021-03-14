إطلاق ثمانية أقمار صناعية من محطة الفضاء الدولية

تم إطلاق ثمانية أقمار صناعية صغيرة من اليابان وباراغواي والفلبين، وإسرائيل اليوم الأحد، من محطة الفضاء الدولية. حسبما أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

وبحسب الوكالة، تمت عملية إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة إلى مدارات الأرض، من وحدة Kibo التابعة للمحطة، وبمساعدة ذراع إلكترونية يابانية مثبتة على تلك الوحدة.

وتم إطلاق 8 أقمار صناعية من نوع : OPUSAT-2 اليابانية ، و Tsuru ، و RSP-01 ، و WARP-01 ، و STARS-EC ، و Paraguayan Guaranisat-1 ، و Philippine Maya-2 ، و TAUSAT-1 الإسرائيلية.

وتم تسليم الأقمار الصناعية إلى المحطة بواسطة سفينة الشحن الأمريكية Cygnus في شباط / فبراير الماضي.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد فضاء هم: الروسيان سيرغي ريجيكوف، وسيرغي كود سفيرشكوف، والأمريكيون كاثلين روبينز، ومايكل هوبكنز، وفيكتور جلوفر، وشانون ووكر، والياباني سويشي نوجوتشي