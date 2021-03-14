الجيش الإسرائيلي يكشف النقاب عن منظومة متطورة لقذائف الهاون موجهة بالليزر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه أكمل بنجاح سلسلة تجارب على منظومة متنقلة لقذائف هاون دقيقة، موجهة بواسطة أشعة الليزر ونظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

القدس- سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان: "بعد إكمال سلسلة التجارب بنجاح في موقع اختبار في جنوب إسرائيل، ستبدأ الدولة في الإنتاج وتزويد الجيش الإسرائيلي بنظام (ايرون ستينغ)".

وأضاف البيان: "منظومة (أيرون ستنيغ) هي ذخيرة هاون من عيار 120 ملم تستخدم الليزر ونظام تحديد المواقع العالمية للاشتباك مع الأهداف بدقة ومنع الأضرار الجانبية، ويمكن تركيبها على عربات أو ناقلات جند مدرعة في كل التضاريس المفتوحة والبيئات الحضرية".

ووفقًا لوزارة الدفاع فإن "دقة النظام ستقلل من احتمال حدوث أضرار جانبية وتمنع إصابة غير المقاتلين، وتتميز المنظومة الجديدة التي أطلق عليها اسم (الشوكة الفولاذية) بقدرتها على إطلاق هذه القذائف على أهداف معادية تقع في مناطق سكنية مدنية بشكل دقيق دون إلحاق الأضرار بممتلكات أو المس بأبرياء قدر الإمكان".

وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بالمنظومة الجديدة مؤكدا أنها: "تلبي احتياجات الجيش الإسرائيلي، وتكيف القدرات القتالية لمواجهة الأعداء المختبئين في البيئات المدنية، مع تلبية المعايير القانونية والأخلاقية التي وضعتها دولة إسرائيل".

وقال المسؤول عن تطوير المنظومة ينيف روتيم إن "هذه القذيفة الذكية هي ثمار لعشر سنوات من البحث و التطوير، ونحن نضع اليوم بأيدي جنود المشاة وسيلة قتالية متقدمة كانت حتى اليوم بحوزة سلاح الجو والصواريخ"، مضيفا "التطور الجديد ربما يكون انطلاقة على الصعيد الدولي أيضا".