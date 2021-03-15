النقل الجوي الدولي يتوقع تعافي قطاع الطيران في النصف الثاني من عام 2024

أعلن النائب الأول لرئيس اتحاد النقل الجوي الدولي للعلاقات الخارجية، سيباستيان ميكوش، اليوم الاثنين، أن قطاع الطيران (النقل الجوي) سيعود إلى مستويات ما قبل أزمة "كورونا" في النصف الثاني من عام 2024.

موسكو - سبوتنيك. وقال ميكوش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "توقعنا أن يستعيد القطاع حركته بمستويات ما قبل "كوفيد"، خلال النصف الثاني من عام 2024... واعتقدنا أن اللقاحات ستكون متاحة بحلول حزيران/يونيو من هذا العام، لذلك كنا أكثر أو أقل دقة بتحديد الوقت. وبالطبع نحن ننتظر حلاً يسمح باستئناف الحركة الدولية، الأكثر تضرراً".

كما حذر من أن التوقعات لعام 2021 لا تزال غير مؤكدة لأن الموجة الثالثة من فيروس كورونا قد تضر بصناعة النقل الجوي بشكل أقوى في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وأشار ميكوش إلى أن الشحن الجوي، في الوقت الحالي، "مزدهر" مقارنة بسفر الركاب، حيث تبنى العديد من شركات الطيران توريد لقاحات ضد "كوفيد-19" حول العالم.

pixabay.com تغريم راكب 15 ألف دولار لعدم ارتدائه الكمامة وأوضح ميكوش أن اتحاد النقل الجوي الدولي سيواصل الدعوة إلى تدابير إضافية للمساعدة المالية لشركات الطيران غير القادرة حاليًا على تقديم خدماتها بسبب القرارات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، حث الدول على عدم إغلاق الأسواق في حالة حدوث تفشي جديد للفيروس، لأن الصناعة بحاجة إلى التكيف مع ظروف الوباء.

واختتم ميكوش بالقول: "أعتقد أن التحدي الحقيقي لشركات الطيران هو أن تكون واثقًا، وهذا هو السبب في أننا نحث الحكومات بصوت عالٍ على عدم إغلاق الأسواق عندما تكون لدينا موجة أخرى من تفشي الفيروس، لأننا يجب أن نتعلم كيف نتعايش معه ولأن صناعتنا تتطلع إلى المستقبل".