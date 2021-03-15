وزير دفاع إسرائيل: خيار الحرب جاهز لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إيران تشكل خطرًا عالميًا على استقرار المنطقة، وتمثل تحديًا لدولة إسرائيل.

وأضاف في لقاء خاص مع القناة العربية لشبكة "i24NEWS"، مساء الأحد: "من واجبي كوزير للأمن أن أؤكد في كل مناسبة على وجود مخططات عمل لمواجهة التحديات الأمنية البعيدة والقريبة الشرقية والغربية من الجو والبحر والبر. هذا ما يقوم به قائد الأركان وفقا لتعليماتي".

وشدد غانتس على أن "خيار الحرب يجب أن يكون الأخير، ولكنه يجب أن يكون دائما جاهزا".

وتابع: "لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح عسكري نووي، وممنوع على أمريكا ودول العالم أن توافق على ذلك، بل وممنوع على دول المنطقة أن توافق على ذلك".

وكان يعقوب عميدرور، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، دعا بلاده للاستعداد لحرب معقدة وخطيرة مع إيران بدعوى أنه لا بديل أمام بلاده سوى الحل العسكري.

وأفاد بأن هناك مواجهة مرتقبة بين إسرائيل وإيران، رغم يقينه بأن الحرب بينهما غالية ومكلفة جدا، وستكون خطيرة، خاصة في حال هجوم إسرائيل بالمقاتلات الحربية على المنشآت النووية الإيرانية، لكنه يعتقد وجوب وضع هذا الحل على الطاولة، كحل أخير، أي الحل العسكري.