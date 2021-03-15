فوربس: موسكو تدخل ضمن تصنيف أكبر خمسة محاور جوية في العالم

نشرت مجلة "فوربس" تقريرا جمعت فيه أكبر المحاور الجوية في العالم، فبعد انتشار وباء كورونا، أصبح حجم الأسواق المحلية ومرونة السلطات الوطنية في القيود المفروضة على السياح أمرًا حاسمًا للمطارات.

تصدرت المراكز الأولى شنغهاي وبانكوك وبكين، في حين احتلت موسكو المركز الرابع، أما المركز الخامس فكان من نصيب العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب التقرير خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا، تم إغلاق المطارات الدولية في جميع البلدان تقريبًا، ومع غياب إمكانية السفر إلى المنتجعات الأجنبية، اندفع الروس إلى السياحة الداخلية. ونتيجة لذلك، وفقًا لوكالة النقل الجوي الفيدرالية، سافر 19.6 مليون مسافر عبر مطار شيريميتيفو، و 16.4 مليون سائح عبر مطار دوموديدوفو، وعبر مطار فنوكوفو 12.6 مليون شخص، أي 48.6 مليون شخص مقابل 101.7 مليون في العام السابق.

وبحسب وكالة النقل الجوي الفيدرالية، يتكون محور شنغهاي للطيران من مطارين: بودونغ وهونغكياو، حيث خسر المطار الأول أكثر من نصف حركة الركاب في عام 2020، بينما خسر مطار هونغكياو، الذي يعمل مع شركات طيران محلية، الثلث فقط من حيث عدد الركاب وسجل إجمالي مسافرين 61.7 مليون شخص، في حين سجلت مطارات دون موانج، وسوفارنابومي في العاصمة التايلاندية بانكوك، حوالي 53 مليون مسافر، أما عدد مسافري مطار الصين الدولي فقد بلغ 50.5 مليون شخص، مقابل 48.6 مليون مسافر من مطارات موسكو و 46.3 مليون مسافر من مطارات العاصمة لندن.