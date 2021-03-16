غوتيريش يعين الموريتاني كاسيم واني رئيسا للبعثة الأممية في مالي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تعيين الدبلوماسي الموريتاني كاسيم واني، ممثلا له ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما".

نواكشوط - سبوتنيك. ويحل وان خلفا لمحمد صالح النظيف من تشاد، الذي أمضى في المنصب 5 سنوات.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه لمساهمة النظيف القيمة في جهود السلام والمصالحة في مالي.

وجاء في بيان الأمم المتحدة أن وان يتمتع بخبرة 25 عاما في مجال منع النزاعات والوساطة وحفظ السلام، حيث شغل منصب رئيس الأركان وكبير مستشاري رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي (2017-2019) ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام (2016-2017)

وأضاف البيان أن وان شغل العديد من المناصب القيادية مع الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك منصب مدير السلام والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس شعبة إدارة النزاعات، بعد أن ساهم في تطوير استراتيجية وسياسة الاتحاد الأفريقي الرئيسية بشأن منع النزاعات وحلها وكذلك مشاركته في الوقاية، عمليات الوساطة وبناء السلام في جميع أنحاء القارة.

وأنشأت البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي في 25 أبريل/نيسان 2013، وتتكون من 12 ألف من القبعات الزرقاء، قادها وزير الخارجية الهولندي السابق بيرت كوندرز (2013 – 2015)، ثم بعده الدبلوماسي التونسي منجي حامدي (2015 – 2016) ثم الدبلوماسي التشادي محمد صالح النظيف (2016 – 2021).