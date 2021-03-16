"لم أكن مندهشة"... ميشيل أوباما تعلق على تصريحات ميغان ماركل لأوبرا وينفري الصادمة

أكدت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بارك أوباما، أنها لم تكن متفاجئة تماما من سماع "دوقة ساسكس" ميغان ماركل وهي تتهم العائلة المالكة البريطانية.

وقالت أوباما في مقابلة له مع برنامج "توداي" المذاع على شبكة "إن بي سي" الأمريكية: "كما قلت من قبل، إن مسألة العرق ليس بنية جديدة في هذا العالم للأشخاص الملونين، لذا لم تكن مفاجأة تامة لي وأنا أسمع مشاعر ميغان ماركل والتعبير عنها"، بحسب موقع "الصفحة السادسة".

وتابعت: "أعتقد أن الشيء الذي أتمناه وأفكر فيه هو أن عائلة ميغان ماركل (زوجها ونجليهما) يتعافون مما مروا به حتى يتمكنوا من استخدام هذا كلحظة تعليمية لنا جميعا".

وفي مقابلة أخرى لها مع موقع "أكسس هوليوود" نشرت، أمس الاثنين، عبرت ميشيل أوباما عن أملها في أن تجد ميغان ماركل وزوجها الأمير البريطاني هاري طريقة للتصالح مع العائلة المالكة البريطانية.

وقالت: "أملي الآن أنه عندما أفكر فيما تمر ميغان ماركل والأمير هاري به هو أنني أفكر في أهمية الأسرة، وأدعو فقط أن يكون هناك مغفرة، وأن يكون هناك وضوح وحب وعزم في وقت ما".

وأجرت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، مقابلة مع ميغان ماركل والأمير هاري على شبكة "سي بي إس"، يوم الأحد الموافق 7 مارس/ آذار الجاري.

وأخبرت ماركل وينفري في المقابلة التلفزيونية أن شخصا في العائلة المالكة عبر عن "مخاوفه" لزوجها الأمير هاري بشأن "لون" بشرة طفلهما آرتشي.

وفي أول رد منها، قالت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، إن مزاعم العنصرية التي تحدثت عنها ميغان ماركل في المقابلة "مثيرة للقلق"، وأنه سيتم التعامل معها بشكل خاص، وبحسب ما ورد فقد استجوبت كبار أفراد العائلة المالكة بشأن هذه المزاعم.