واعظي: لا يوجد أي تفاوض مع الأمريكيين وما يشاع ليس صحيحا

أكد رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي، أن إيران لا تجري بتاتا أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، و"ما يشاع عن ذلك ليس صحيحا"، مشيرا إلى وجود قنوات لنقل الرسائل الخاصة عبر سويسرا.

طهران - سبوتنيك. وقال واعظي، اليوم الأربعاء، للتلفزيون الرسمي الإيراني: "نحن في هذه الأيام لا نتفاوض مع الأمريكيين أبدا، ولم يكن هناك أي مفاوضات ثنائية مع أمريكا ولن يكن هناك مفاوضات أبدا".

وشدد رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية على أنه: "ليس هناك أرضية لمفاوضات جانبية"، مؤكدا أن "ما يشاع عن ذلك ليس صحيحا".

وأضاف واعظي: "هناك دائما قنوات لنقل الرسائل خاصة عبر سويسرا "، مشيرا إلى أنه "من الطبيعي أن يتم تبادل الرسائل لنكون مطلعين على آخر التطورات بشأن الاتفاق النووي والعقوبات".

وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة أنها لن تعرض على إيران حوافز أحادية الجانب لإقناعها بحضور محادثات حول استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين: "لن نقدم أي مبادرات أو حوافز أحادية الجانب لحث الإيرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".