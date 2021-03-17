سفير أوكراني: مهمة إعادة القرم تقع على عاتق ألمانيا

قال سفير أوكرانيا لدى برلين أندريه ميلنيك، إن إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا تقع على عاتق ألمانيا "لاحتلالها البلاد خلال الحرب العالمية الثانية".

ووفقا له، فإن برلين مسؤولة عن مقتل الملايين من الأوكرانيين، بما في ذلك خلال معارك القرم والتطهير العرقي اللاحق في شبه الجزيرة .

وقال ميلنيك في تصريح لصحيفة "برلينر تسايتونغ": "مهمة إعادة القرم تقع على عاتق ألماني... الواجب الأخلاقي للجمهورية الفيدرالية يأتي من المسؤولية التاريخية لألمانيا تجاه أوكرانيا بسبب الاستبداد النازي".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أكد البرلماني الروسي سيرجي تسيكوف، من شبه جزيرة القرم لوكالة "سبوتنيك"، أن معظم السياسيين في أوكرانيا يدركون أن العدوان العسكري ضد القرم سيؤدي إلى تفكك البلاد، ولن تعود أوكرانيا موجودة كدولة واحدة بعد ذلك.

ومن جانبها قالت النائبة السابقة في البرلمان الأوكراني تاتيانا تشيرنوفول إن أوكرانيا يجب أن تكون مستعدة باستمرار للاستيلاء المسلح على شبه الجزيرة.