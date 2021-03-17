رسالة من الخامنئي إلى الحرس الثوري

وجه المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي الخامنئي، رسالة إلى قوات الحرس الثوري، بمناسبة يوم هذه القوة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، دعا الخامنئي، في رسالته، قوات حرس الثورة إلى "مواصلة مهامهم بقوة".

وأوضحت أنه "بمناسبة ولادة الإمام الحسين ويوم حرس الثورة الإسلامية، وجه قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة، رسالة إلى قائد الحرس الثوري".

وأضافت: "أبلغ قائد الثورة الإسلامية فيها تحياته لجميع أفراد الحرس الثوري، داعيا لهم بالنجاح ومواصلة نشاطاتهم بقوة وفاعلية".

وأمس بعث القائد العام للجيش الايراني اللواء سيد موسوي، رسالة إلى القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي؛ مهنئا فيها بمناسبة حلول ذكرى يوم الحرس الثوري في إيران.

واكد موسوي في رسالته على أن "الحرس الثوري هو تجسيد لبركات الثورة الإسلامية وتوجيهات وقائد الثورة الاسلامية".

وأشار إلى أن "تالق نجم الحرس الثوري على مدى العقود الماضية، إلى جانب الايمان وبصيرة المنتسبين إليه وتضحياتهم القائمة على نهج الولاية، شكّل نموذجا يحتذى به لأنصار الثورة الإسلامية".