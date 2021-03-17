استطلاع يكشف موافقة 54% من الألمان على وقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا

كشف استطلاع للرأي في ألمانيا، أن معظم الألمان يعتقدون أن قرار وقف لقاح أسترازينيكا هو "قرار صائب".

وبحسب "رويترز"، أجرى الاستطلاع شركة فورسا لشبكتي أر.تي.إل وإن.تي.في، وأظهر أن "معظم الألمان يعتقدون أن الحكومة اتخذت القرار الصائب بوقف التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 انتظارا للتحقيق في الحالات التي أصيب فيها متلقوا اللقاح باضطرابات غير عادية في الدم".

وكشف الاستطلاع أن 54% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن قرار وزير الصحة الألماني ينس سبان كان صائبا. وقال أربعة من كل عشرة من المشاركين إن القرار كان مبالغا فيه. وقال 39 بالمئة إن القرار كان خاطئا.

وأوقفت ألمانيا، إلى جانب أكثر من 12 من دول الاتحاد الأوروبي، التطعيم بلقاح أسترازينيكا بعد أن وجدت الهيئة المشرفة على التطعيم أن سبعة من متلقيه عانوا من تخثر الوريد الدماغي، وهي حالة نادرة، وتوفي ثلاثة منهم.

من جانبها أعلنت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي أنها تحقق في تقارير عن جلطات دموية ونزيف وانخفاض في عدد الصفائح الدموية وستعلن نتائج تحقيقها غدا الخميس.