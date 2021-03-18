وكالة: جرحى في انفجارات غرب العاصمة الإيرانية طهران

سمع دوي انفجارات، اليوم الخميس، في منطقة صفا دشت التابعة لمدينة ملارد، غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية: "المعلومات الأولية تشير إلى أن سماع دوي الانفجارات في صفا دشت في مدينة ملارد مرتبط بانفجار في مستودع الدهان والمطاط المستخدم في هذه المدينة في محافظة طهران، حيث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل بحروق".

من جانبه، قال أبويي، رئيس منظمة الطوارئ في مدينة ملارد، إن "خبراء الطوارئ وجدوا في مكان الحادث أن أصوات الانفجار التي سمعت تتعلق بمستودع الدهان المستخدم ومخلفات المطاط، حيث أصيب أربعة أشخاص بحروق".

وأضاف أبويي: "تم نقل المصابين في هذا الحادث الذين أصيبوا بحروق من المستوى الثاني إلى مستشفى شريعتي بمدينة ماهدشت التابعة لمحافظة البرز لتلقي العلاج"، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمخزن، اشتعلت النيران في سيارة بالحادث.

وشهدت إيران، العام الماضي، سلسلة انفجارات في محيط منشآت حساسة منها منشآت عسكرية ونووية وصناعية، وكان أبرز تلك الانفجارات، الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية، التي تعتبر أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم وتصنيع واختبار أجهزة الطرد المركزي في إيران.