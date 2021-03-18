وزير الدفاع الإيراني: حققنا تقدما يعتد به في الصناعات الدفاعية

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة في إيران، العميد أمير حاتمي، إن بلاده تحقق الأهداف الكبرى في مجالات الدفاع والصواريخ، في العام المقبل الذي يبدأ الأحد 21 مارس/ آذار.

وقال الوزير، خلال مشاركته في ملتقى لكبار المدراء في وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرانس: "سنواصل بكل قوة في العام الإيراني المقبل تحقيق الأهداف الكبرى في مجالات الدفاع والصواريخ".

وتابع الوزير: "رغم كل القيود والضغوط فإيران حققت تقدما يعتد به في الصناعات الدفاعية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وواصل: "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شدد من الضغوط القصوى على إيران خاصة في العام الأخير لكنه بالنهاية أزيح عن السلطة".

واعتبر حاتمي أن "مؤامرات العدو على الصعيد الاستراتيجي ستتواصل، خاصة على صعيد تفوق إيران الإقليمي وقدراتها الدفاعية والصاروخية، لكننا سنواصل وبكل قوة مسيرتنا في هذا الطريق حتى تحقيق أهدافنا السامية".

وشدد وزير الدفاع الإيراني، في معرض حديثه عن الأوضاع الدولية والإقليمية، على أن "جميع الإجراءات التي اتخذت وتتخذ بهدف التغلب على إيران، لكننا رأينا في النهاية أن مؤامرات العدو المشؤومة لم تفشل فحسب، بل أن أوضاع المنطقة اتجهت في غير صالح أمريكا وأذنابها".