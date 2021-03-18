مينسك تعتزم رفع دعوى بشأن الإبادة الجماعية للشعب البيلاروسي خلال الحرب العالمية

ووفقا لصحيفة "بيلتا" البيلاروسية، قال المدعي العام للبلاد أندريه شفيد، اليوم الخميس: "بدأ مكتب المدعي العام قبل بضعة أشهر العمل على قضية جنائية بشأن الإبادة الجماعية للشعب البيلاروسي خلال الحرب الوطنية العظمى".

وأضاف شفيد: "تم اليوم إبلاغ رئيس الدولة بهذا الأمر. وسيتم النظر في هذه القضية في المستقبل القريب".

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية البيلاروسية القنصل البولندي في بريست جيرزي تيموفيوك لمغادرة البلاد بعد مشاركته في مراسم غير رسمية مكرسة لذكرى عناصر تشكيلات مسلحة معادية للشيوعية في الأربعينات من القرن الماضي، مسؤولين عن مجازر بحق سكان بيلاروس.

وشددت مينسك على رفضها التام لجميع مظاهر تمجيد مجرمي الحرب وتبرير الإبادة الجماعية للشعب البيلاروسي إبان الحرب العالمية الثانية.