للتغلب على تحديات كورونا... "درونز" لمراقبة الانتخابات الإسرائيلية

كشفت اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية، أنها سوف تستعين بطائرات مسيرة (درونز) لمراقبة عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

قالت رئيسة اللجنة أورلي أدس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، اليوم الخميس، إن اللجنة سوف تراقب طوابير التصويت من الهواء في 751 مركز اقتراع في أنحاء البلاد، مخصصة للمرضى والخاضعين للعزل الصحي من جائحة كورونا، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأوضحت رئيسة اللجنة أنه في حال أظهرت الطائرات المسيرة أن طوابير الانتخاب طويلة للغاية، سوف يتم نقل الناخبين لمراكز اقتراع خاصة.

وأشارت أدس إلى أن حافلات وسيارات أجرة سوف تنقل المرضى والخاضعين للعزل الصحي إلى مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم.

وفي خطوة أخرى، تهدف إلى المزيد من التخفيف في حجم الطوابير في مراكز الاقتراع الخاصة بالمرضى والمعزولين، سيتم وضع أربعة مراكز اقتراع في مطار بن غوريون للإسرائيليين القادمين من الخارج للإدلاء بأصواتهم.

ووفقا للصحيفة فإن الأنظمة الانتخابية الجديدة تهدف إلى التغلب على التحديات التي يفرضها الوباء على عملية التصويت.