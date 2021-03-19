حان وقت المزاح... أخطاء "المترجمين" تلطف الأجواء في محادثات الصين وأمريكا

بعد مشادات وتلاسن وتوجيه اتهامات وتهديدات في أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة في رئاسة جو بايدن، اقتنص مسؤولو البلدين لحظات لتبادل المزاح بسبب أخطاء المترجمين الذين يعملون معهم.

ووفقا لـ"رويترز"، فبعد أن افتتح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المحادثات بتصريحات حادة في الاجتماع الذي انعقد بأحد فنادق مدينة أنكوريج الأمريكية، رد الدبلوماسي الصيني الكبير يانغ جيه تشي بخطاب مدته 15 دقيقة باللغة الصينية بينما كان الجانب الأمريكي ينتظر الترجمة.

وفي ختام كلمته ابتسم يانغ، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، وقال "هذا امتحان للمترجم" في اللغة الإنجليزية.

ورد عليه بلينكن بأن "المترجم يجب أن يحصل على علاوة".

ويتحدث يانغ، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا وكان سفيرا للصين في واشنطن، الإنجليزية بطلاقة ومعروف أن المترجمين الصينيين يخشونه لتصحيحه كلماتهم أحيانا.

وفي وقت سابق، أعلنت الصين أن الجانب الأمريكي تجاوز بشكل مفاجئ الحد الزمني للكلمة الافتتاحية، وبدء بتوجيه هجمات واتهامات لا أساس لها ضد سياسات الصين الخارجية والداخلية.

وأدى ذلك إلى تلاسن في الكلام ورد الجانب الصيني بحدة على هذه التصرفات، قائلا إن هذه ليست أخلاقيات التعامل مع الضيوف، كما أنها لا تتماشى مع البروتوكول الدبلوماسي.

وكان وزيرا خارجية الولايات المتحدة والصين وصلا الخميس إلى ألاسكا لعقد أول اجتماع ثنائي منذ انتخاب بايدن رئيسا لأمريكا، لبحث جميع الخلافات بين البلدين.