المجلس الإسلامي في أندونيسيا يعطي قبولا مؤقتا للقاح ضد كورونا يحتوي الخنزير

أعلن مجلس العلماء الإسلامي الإندونيسي، اليوم الجمعة، أن لقاح أسترازينيكا البريطاني يعد استخدامه محظورا على المسلمين، لكنه يسمح باستعماله مؤقتًا بسبب نقص الأدوية الأخرى.

ونقل موقع قناة " channelnewsasia" الآسيوية المؤتمر الصحفي لمجلس العلماء الإسلامي الإندونيسي الذي قال إن ""لقاح أسترازينيكا محظور لأنه يستخدم مادة التربسين التي يتم الحصول عليها من لحم الخنزير".

وأضاف المجلس، قائلا: "مع ذلك، يُسمح حاليًا باستخدام لقاحات من هذا المنتج لأن هناك حاجة للتطعيم الفوري للسكان".

وشدد المتحدث باسم المجلس على أنه "مع توفر أدوية ولقاحات أخرى، سيتم حظر أسترازينيكا على المسلمين".

وتلقت إندونيسيا بالفعل نحو 1.1 مليون جرعة من اللقاح، ومن المتوقع تسليم 10 ملايين جرعة أخرى في غضون شهرين.