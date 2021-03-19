بكين: المحادثات الصينية الأمريكية مفيدة لكن تبقى العديد من الخلافات

أكد أعلى مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي، اليوم السبت، أن محادثات اجتماع أنكوريج كانت مفتوحة وبناءة، على الرغم من استمرار الخلافات.

موسكو - سبوتنيك. وقال يانغ جيشي: "المحادثات بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة كانت صريحة وبناءة ومفيدة. ولكن بالطبع، لا تزال هناك خلافات بين الجانبين"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية.

وفي وقت سابق، أعلن الوفد الصيني المشارك في اجتماع أنكوريج بولاية ألاسكا، أن وفد الولايات المتحدة الأمريكية، انتهك بروتوكول الاستقبال في بداية الاجتماع.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني بالإشارة إلى ممثل وفد جمهورية الصين الشعبية في المحادثات: "وصل الوفد الصيني بنوايا صادقة إلى اجتماع أنكوريج لإجراء حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة وكان يستعد وفقًا للبروتوكول المتفق عليه مسبقا بين الجانبين".

هذا ويزور كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي وعضو مجلس الدولة وانغ يي ألاسكا للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في أول محادثات رفيعة المستوى لإدارة بايدن مع الصين.