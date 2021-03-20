الولايات المتحدة والصين تتفقان على تعزيز التعاون وتشكيل مجموعة عمل لمكافحة تغير المناخ

اتفقت الولايات المتحدة خلال المحادثات التي جرت في ألاسكا على مدى يومين مع الصين، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمكافحة تغير المناخ.

موسكو - سبوتنيك. وقال التليفزيون المركزي الصيني في بيان، اليوم السبت: "اتفق الجانبان على مواصلة الحوار والاتصالات، وتطوير التعاون متبادل المنفعة، ومنع سوء التفاهم والأحكام الخاطئة، وتجنب النزاعات والمواجهة وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "كلا الجانبين ملتزمان تماما بتعزيز الحوار والتعاون بشأن تغير المناخ، وسوف يشكل الجانبان مجموعة عمل مشتركة حول تغير المناخ".

ووصفت الصين المحادثات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة في ألاسكا بالصريحة والمفيدة، مشددة على ضرورة اتباع كلا الجانبين سياسات لتفادي النزاع.

هذا وأعلن مسؤولون أمريكيون في تصريحات للصحفيين بعد أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى أجرتها إدارة الرئيس جو بايدن مع الصين، إن الاجتماعات التي انتهت الجمعة كانت مفيدة لكنهم لم يسلطوا الضوء على التوصل لأي اتفاقيات ملموسة حتى في المجالات ذات الاهتمام المشترك.