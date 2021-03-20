خامنئي يستهل العام الإيراني الجديد بـ"رسالة أمل"

استهل الزعيم الإيراني علي خامنئي، العام الإيراني الجديد، بـ"رسالة أمل"، مؤكدا أنه "عام الإنتاج والدعم وإزالة الموانع".

وقال خامنئي، في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، "هناك أرضية جيدة لازدهار الطفرة في الإنتاج، يجب الاستفادة من هذا إلى أقصى حد، لا بد من متابعة هذه الحركة بجدية ويجب تقديم كل الدعم القانوني والحكومي من الجهات جميعا إلى الطفرة في الإنتاج"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقالت الوكالة الإيرانية، إن المرشد، استعرض خلال كلمته، "العقبات التي اعترضت تحقيق شعار العام السابق بشكل كامل"، مقدما توضيحات بشأن الحلول التي ينبغي اعتمادها لتحقيق ما فات وترجمة شعار العام الجاري على أرض الواقع.

في هذه الأثناء، تضمنت مراسم بدء العام الايراني الجديد، إطلاق قذيفة مدفع بشكل رمزي وإنشاد النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأناشيد حماسية أخرى، كما تم في هذا الحفل تكريم ذكرى الشهداء إضافة إلى تكريم عدد من منتسبي الجيش الذين قدموا خدمات مميزة في مجال الأمن والمحافظة على المواطنين.