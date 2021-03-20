السلطات اليابانية تلغي تحذيرها من حدوث تسونامي جراء الزلزال... فيديو

ألغت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرها من حدوث تسونامي جراء الزلزال الذي ضرب السواحل الشمالية الشرقية اليوم السبت.

وكان زلزال قد وقع في شمال البلاد، اليوم السبت، وضرب مناطق دمرها زلزال عام 2011، متسببا في موجة تسونامي بارتفاع متر.

وبحسب وكالة "كيودو" اليابانية، بلغت القوة المبدئية للزلزال 7.2 درجة، وكان مركزه على عمق 60 كيلومترا.

وأفادت أنه عقب الزلزال، تم تعليق حركة القطارات السريعة. كما تم إخلاء حوالي 200 مبنى سكني.

​وأشارت إلى أن الزلزال يعتبر من الدرجة "الكبيرة" التي تحدث نحو 18 مرة سنويا، لافتة إلى احتمالية حدوث تسونامي مدمر، خصوصا أن الزلزال حدث في منطقة محاذية للسواحل.