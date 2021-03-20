عمران خان بعد إصابته بكورونا: إني من الظالمين

علق رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اليوم السبت، على إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وشارك خان منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وأرفقه بدعاء فك الكرب الإسلامي هو: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

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وعلق رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، على إصابة عمران خان بفيروس "كورونا" المستجد بالتغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ـطيب التمنيات لرئيس الوزراء الباكستاني من أجل الشفاء العاجل من (كوفيد-19)".

Best wishes to Prime Minister @ImranKhanPTI for a speedy recovery from COVID-19. — Narendra Modi (@narendramodi) March 20, 2021

وأصيب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بفيروس "كورونا" المستجد بعد يومين من تلقيه التطعيم.

وقال وزير الصحة الباكستاني، فيصل سلطان اليوم السبت، إن "الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء عمران خان بكوفيد-19، وذلك بعد يومين من تلقيه التطعيم"، مضيفا أن خان "عزل نفسه في المنزل"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وتلقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم الخميس الماضي، جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني بعد أيام قليلة من حصول الرئيس الباكستاني على جرعة من اللقاح نفسه. وتلقى عمران خان، جرعة اللقاح خلال المرحلة الثانية من عملية التطعيم في البلاد، والتي يحصل فيها من تجاوزت أعمارهم 60 عاما على اللقاح.

یذکر أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد في باكستان، وصل إلى 615.810 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13717 حالة وفاة، فيما جاء إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 577.501 حالة.