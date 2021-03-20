عمران خان بعد إصابته بكورونا: إني من الظالمين

وشارك خان منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وأرفقه بدعاء فك الكرب الإسلامي هو: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".
View this post on Instagram
وعلق رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، على إصابة عمران خان بفيروس "كورونا" المستجد بالتغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ـطيب التمنيات لرئيس الوزراء الباكستاني من أجل الشفاء العاجل من (كوفيد-19)".
Best wishes to Prime Minister @ImranKhanPTI for a speedy recovery from COVID-19.— Narendra Modi (@narendramodi) March 20, 2021
وأصيب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بفيروس "كورونا" المستجد بعد يومين من تلقيه التطعيم.
وتلقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم الخميس الماضي، جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني بعد أيام قليلة من حصول الرئيس الباكستاني على جرعة من اللقاح نفسه. وتلقى عمران خان، جرعة اللقاح خلال المرحلة الثانية من عملية التطعيم في البلاد، والتي يحصل فيها من تجاوزت أعمارهم 60 عاما على اللقاح.
یذکر أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد في باكستان، وصل إلى 615.810 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13717 حالة وفاة، فيما جاء إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 577.501 حالة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)