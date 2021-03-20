وزير الدفاع الأمريكي يحذر الهند من شراء منظومة إس-400

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، نظيره الهندي راجنات سينغ، اليوم السبت، من شراء نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400.

ونقلت "رويترز" عن أوستن قوله للصحفيين في نيودلهي إن: على حلفاء واشنطن عدم اقتناء العتاد الروسي من أجل تجنب عقوبات بلاده.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن نيودلهي لم تحصل على أي شحنة من نظام الدفاع الجوي إس-400، ولذلك لم تتم مناقشة إمكانية فرض عقوبات.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات، العام الماضي، على تركيا بعد شراء الأخيرة صواريخ إس-400.

وكانت الحكومة الهندية، دفعت 800 مليون دولار، في عام 2019، كدفعة أولى لشراء النظام الدفاعي من موسكو، وتتوقع وصول البطاريات الأولى من صواريخ المنظومة الدفاعية في وقت لاحق من العام الجاري.

وقبل سفر وزير الدفاع الأمريكي إلى نيودلهي طلب منه السناتور بوب مننديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن يؤكد مجددا اعتراض إدارة الرئيس جو بايدن على شراء الهند المزمع للصواريخ الروسية.