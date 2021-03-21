مشاجرات واعتقالات في وسط لندن

نشبت مشاجرات مع قيام محتجين مناهضين للعزل العام بمسيرة في وسط العاصمة البريطانية لندن أمس السبت متحدين تحذيرات الشرطة بعدم التجمع بسبب قيود فيروس كورونا.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 33 شخصا، معظمهم بسبب انتهاكات قواعد كوفيد-19، بعد أن تجمع ما يصل إلى عشرة آلاف شخص يحملون لافتات كتب عليها شعارات مثل "توقفوا عن تدمير حياة أطفالنا" و"الوباء المزيف".

Police said they arrested 33 people after scuffles broke out as anti-lockdown protesters marched through central London https://t.co/jL6nR8Oe13 pic.twitter.com/NcQwhyXcL0 — Reuters (@Reuters) March 20, 2021

وأطلق المحتجون المتجمهرون بالقرب من بعضهم البعض قنابل مضيئة، بحسب رويترز.

وتحظر قواعد فيروس كورونا في إنجلترا التجمع لغرض الاحتجاج لكن المعارضة لمثل هذه الإجراءات تزايدت الأسبوع الماضي.

#BREAKING: A massive anti-lockdown protest has broken out in London, England. Marching protestors chant, “Get your freedom back!”pic.twitter.com/PfULt6N71v — Steve Hanke (@steve_hanke) March 20, 2021

وتعرضت الشرطة لانتقادات لاستخدامها أساليب عنيفة لتفريق وقفة احتجاجية في الهواء الطلق لسارة إيفيرارد البالغة من العمر 33 عاما في 13 مارس/ آذار، ووجهت لرجل شرطة اتهامات بخطفها وقتلها.

وبعث أكثر من 60 نائبا بريطانيا برسالة إلى وزيرة الداخلية بريتي باتيل يوم الجمعة طالبوا فيها السماح بالاحتجاجات أثناء العزل العام وقالوا إنه يجب عدم اعتبار المشاركة في مظاهرة جريمة جنائية.