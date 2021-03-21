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    باكستانيات خلال مسيرة في لاهور، باكستان

    باكستان... الإعدام لشخصين في جريمة هزت الرأي العام

    © AP Photo / K.M. Chaudary
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    حكم على رجلين بالإعدام، أمس السبت 20 مارس/آذار، بتهمة اغتصاب جماعي لامرأة على جانب طريق سريع في باكستان العام الماضي، وهو هجوم أثار احتجاجات على مستوى البلاد ودعوات إلى إصدار قوانين أكثر صرامة.

    وأدين الرجلان، عابد مالحي وشفقت حسين، بجرائم اغتصاب جماعي وخطف وسرقة وإرهاب، وفق أمر كتابي أصدره القاضي في مدينة لاهور شرقي البلاد، بحسب وكالة "رويترز".

    رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في كشمير
    © AFP 2021 / AAMIR QURESHI
    رئيس وزراء باكستان يدعو إلى الإخصاء الكيميائي للمدانين بالاغتصاب
    وقال رؤوف وتو، المدعي العام، الذي يتولى القضية لوكالة "رويترز" إن المتهمين حكم عليهما أيضا بالسجن المؤبد وغرامة ومصادرة ممتلكات.

    وتعرضت المرأة للاغتصاب على جانب طريق سريع في إقليم البنجاب الشرقي، بعد نفاذ الوقود من سيارتها أثناء قيادتها مع طفليها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

    وقال وكيل نيابة آخر، وهو وقار بهاتي، إن "المجني عليها تعرفت على المدانين مرتين خلال عرض تحديد الهوية في السجن، وأثناء تسجيل أقوالها أمام القاضي".

    وعقب الحادثة، نزل المتظاهرون إلى الشوارع لإدانة الجريمة، قائلين إن باكستان بحاجة إلى إجراء إصلاحات قانونية، وبذل المزيد لحماية النساء والأطفال بعد سلسلة من القضايا البارزة.

    وبحسب مجموعة "الحرب ضد الاغتصاب" ومقرها كراتشي، فإن أقل من 3٪ من حالات الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب تؤدي إلى الإدانة في باكستان.

    وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت باكستان قانونا جديدا للاغتصاب، وأنشأت محاكم خاصة في محاولة لتسريع الملاحقات القضائية وإنشاء سجل وطني لمرتكبي الجرائم الجنسية.

    ودعا نشطاء حقوقيون إلى وضع حد لثقافة يقولون إنها تلقي باللوم بانتظام على ضحايا الاعتداء الجنسي، وبعد حادثة الاغتصاب في سبتمبر الماضي، تساءل أحد كبار ضباط الشرطة علنا عن سبب قيادة المجني عليها لوحدها في الليل مع أطفالها.

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    الكلمات الدلالية:
    إعدام, اغتصاب, باكستان
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