أمام المارة...اعتداء وحشي على امرأة في مدينة بوردو الفرنسية... فيديو

تعرضت امرأة لاعتداء عنيف من طرف مجموعة من الأشخاص في مدينة بوردو الفرنسية، أمام أعين المارة دون تدخل أحد للدفاع عنها.

ووفقا لموقع "روديو بوردو" المحلي، فإن شابة من الجنسية الإنجليزية تعرضت لاعتداء وحشي في 19 مارس/ آذار الجاري في وضح النهار في بوردو، جيروند، من قبل مجموعة من المشاغبين.

🔴[Info RODÉO] Agression sauvage à #Bordeaux, rue Chantre/cours de la Marne, ce jeudi.



👉Une jeune femme de nationalité anglaise passée à tabac pour son sac et son téléphone.

👉Inconsciente à l’arrivée des secours, la victime a été transportée à l’hôpital Saint-André

⬇️ pic.twitter.com/9pRe3CkIXe — Rodéo Bordeaux (@rodeobdx) March 19, 2021

وأظهر مقطع فيديو نشره الموقع عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تعرض الضحية للضرب المبرح على يد مجموعة من الرجال.

كما تظهر اللقطات المارة وهم يواصلون طريقهم بهدوء، ولا يلتفتون إلى الهجوم ولا يتدخلون لمساعدة الضحية.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن المهاجمين أرادوا سرقة حقيبة الضحية وهاتفها، إذ أحاط الأفراد بالمرأة ولكموها عدة مرات، وتابعوا ركلها وهي ملقاة على الأرض.

قال الموقع إن المرأة كانت فاقدة الوعي عندما وصلت المساعدة لنقلها إلى مستشفى "Saint-André" في المدينة.