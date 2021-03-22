بروكسل توفد بعثة إلى موسكو للاطلاع على تجارب "سبوتنيك V"

أعلنت وكالة الدواء الأوروبية، إرسالها فريقا من الخبراء إلى روسيا في إبريل/ نيسان المقبل، للاطلاع على التجارب السريرية وإنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وقال مسؤول التهديدات الصحية واستراتيجية اللقاحات بوكالة الدواء الأوروبية، ماركو كافاليري، في تصريحات للصحفييين، اليوم الاثنين: "الشهر القادم (يقصد أبريل) سنبحث إنتاج اللقاح والتجارب السريرية الخاصة به في روسيا، ثم نحاول تحديد الوقت الذي سنحصل فيه على كل البيانات اللازمة لاعتماد اللقاح".

وأشار إلى "إجراء سلسلة من التدقيقات حول لقاح سبوتنيك V"، منوها بمراجعة جميع البيانات "في أقرب وقت ممكن، من أجل اعتماد اللقاح بشكل أسرع".

وتابع المسؤول الأوروبي أن "الوكالة ستفحص أيضا البيانات الخاصة باللقاح الألماني كيورفاك، واللقاح الأمريكي نوفافاكس".

والأسبوع الماضي، قال مصدر قريب من المفاوضات بين مطوري اللقاح ووكالة الدواء الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي قد يصرح باستخدام لقاح "سبوتنيك V" في النصف الثاني من مايو/ أيار المقبل.

وحتى الآن تم اعتماد لقاح "سبوتنيك V" في 54 دولة.

وتوقع وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، أن تصدر وكالة الأدوية الأوروبية، قرارا سريعا بشأن استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لـ"كوفيد-19".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أكد منذ أيام، أنه لا يستبعد أن تشتري البلاد جرعات من لقاح "سبوتنيك V".

وأعلن رئيس منطقة لاتسيو الوسطى، نيكولا زينغاريتي، يوم السبت، أن معهد لازارو سبالانزاني الوطني للأمراض المعدية، بصدد بدء التجارب المعملية على"سبوتنيك V".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في أغسطس/ آب الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90% ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.