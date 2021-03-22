الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 11 شخصا و4 منظمات في العالم

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات ضد 11 شخصا و4 منظمات لمسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك من الصين وروسيا وليبيا وجنوب السودان وكوريا الشمالية.

وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: "فرض المجلس اليوم إجراءات تقييدية على أحد عشر شخصًا وأربع منظمات لمسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عدد من دول العالم... الانتهاكات المستهدفة اليوم تشمل... التعذيب وقمع المثليين والمعارضين السياسيين في الشيشان في روسيا".

وفرضت عقوبات على أبو زايد فيسمرادوف (نائب رئيس دولة الشيشان) وأيوب كاتاييف (الرئيس السابق لشرطة أرغون) "لاضطهاد المثليين والمعارضة السياسية في الشيشان".

ووفقًا للاتحاد الأوروبي، فإن كاتاييف "يشرف شخصيًا على الاضطهاد المنظم الشامل في الشيشان الذي بدأ في عام 2017".

وتشمل العقوبات حظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول في أراضي الاتحاد.