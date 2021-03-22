"ماذا يفعل هناك"... أفيخاي أدرعي ينشر فيديو له من الحدود السورية

نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مقطعا مصورا قال إنه من الجولان المحتل.

وتحدث أدرعي في المقطع المنشور على حسابه الرسمي في "تويتر" عن أنه كان في "جولة ميدانية على الحدود الإسرائيلية السورية في الجولان في قرية مسعدة".

جولة ميدانية قمت بها اليوم في

#هضبة_الجولان للاطلاع على أهم المستجدات على الحدود السورية الإسرائيلية سأوافيكم بتفاصيلها قريبًا #ترقبوني #ما_خفي_عن_الجنوب_السوري pic.twitter.com/tnPOZAZUDV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 22, 2021

​وأضاف أنه سيعلن قريبا تفاصيل الجولة الميدانية التي قام بها.

وكتب أدرعي معلقا على الفيديو: "جولة ميدانية قمت بها اليوم في هضبة الجولان للاطلاع على أهم المستجدات على الحدود السورية الإسرائيلية سأوافيكم بتفاصيلها قريبًا ترقبوني".

وقرية مسعدة هي إحدى قرى الجولان المحتل تقع شمالي هضبة الجولان.