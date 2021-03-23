مسؤول تركي يكشف عن تعديلات في الحكومة قريبا

أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال، اليوم الثلاثاء، أن ترتيبات جديدة ستطال الحكومة التركية في الأيام القادمة .

وقال أونال في حديث لقناة "ان تي في": " بالطبع، عندما يتغير جزء من النظام بأكمله، عندما يبدأ الحديث عن التغيير، تحدث ديناميكية في النظام بأكمله. الآن، في عام 2021 ليس فقط في الحزب، ولكن أيضًا في المجالات الأخرى، يجري رئيسنا ترتيبا جديدا مع فريقه، وسيتم إجراء ترتيب جديد. سنرى هذا في الأيام القادمة".

وأضاف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أنه "عندما نطرح السؤال حول بقاء حزب العدالة والتنمية في السلطة لمدة 19 عاما، أعتقد أن أفضل إجابة على هذا، هو أن حزب العدالة والتنمية، تنظيم يتعلم باستمرار لدينا معارضة ولم تفز بأي انتخابات. نحن أمام معارضة تدهورت صحتها العقلية بسبب نفسية عدم القدرة على الفوز في أي انتخابات".

وكانت وسائل إعلام تركية قد كشفت أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيتجه إلى إجراء تعديل وزاري واسع قبل مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يعقد يوم غد الاربعاء.

وفي خطوة مفاجئة، أقال أردوغان السبت محافظ البنك المركزي ناجي أغبال من منصبه، بعد يومين من زيادة أسعار الفائدة أكثر من المتوقع.

وعين الرئيس التركي، البروفيسور شهاب قافجي أوغلو رئيسا جديدا للسلطة النقدية في البلاد، حسبما نشر في الجريدة الرسمية.

وستعتبر التشكيلة الوزارية الجديدة أول إصلاح شامل منذ تشكيل الإدارة الحالية عام 2018، ويأتي التعديل الوزاري المتوقع في الوقت الذي تواجه فيه البلاد سلسلة من التحديات الاقتصادية وتحديات السياسة الخارجية، ولم يتضح متى قد يعلن اردوغان عن تشكيلة الحكومة الجديدة.