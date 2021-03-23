"فولفو" و"إيكاركس" تطلقان مشروعا مشتركا لتطوير أنظمة برمجيات السيارات الذكية

قالت شركتا "فولفو" السويدية للسيارات وشركة "إيكاركس" الصينية، اليوم الثلاثاء، إنهما ستطلق مشروعًا مشتركًا، لتطوير أنظمة برمجيات التشغيل داخل السيارة.

تركز شركة "إيكاركس"، الناشئة في مجال تكنولوجيا السيارات الذكية، التي أسسها رئيسها التنفيذي، شين زيو، ورئيس "جيلي" الصينية، لي شوفو، عام 2016، على التكنولوجيا المستخدمة في رقائق السيارات والخرائط عالية الدقة والمركبات الذكية، حسبما نشرت "رويترز" على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركتان: "سيسمح المشروع المشترك المخطط له لكل من الشركتين ومجموعة جيلي الأوسع بتسريع تطوير التكنولوجيا وتحسين كفاءة وتخفيض التكلفة وخلق مصادر دخل جديدة".

وسيطور المشروع المشترك، الذي سيكون مقره في مدينة غوتنبرغ السويدية، أنظمة برمجيات التشغيل داخل السيارة لشركة "فولفو"، وللعلامات التجارية الأخرى التابعة لمجموعة "جيلي" وشركات أخرى محتملة.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي سعت فيه "إيكاركس" إلى جمع الأموال في الأشهر الأخيرة لتطوير التقنيات المستقبلية. وقالت إن قيمتها تتجاوز ملياري دولار.

وجمعت "إيكاركس" أكثر من 200 مليون دولار من مستثمرين من بينهم "تشاينا ريفورم" الشهر الماضي و195 مليون دولار في أكتوبر في جولة تمويل شملت "بايدو إنك" وشركة مجموعة "سسكويهانا الدولية" الأمريكية.