أمريكا واليابان تتوافقان على موقف موحد بشأن الصين

أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان عن توافق البلدين على العمل المشترك بخصوص الصين ومنظمة التجارة.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي ذكر أن الممثلة التجارية كاثرين تاي، بحثت مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ولفت إلى أن من بين القضايا التي تم التوافق عليها الممارسات التجارية الصينية وحقوق الإنسان وإصلاح منظمة التجارة العالمية.

وعبرت كاثرين تاي، عن دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للانخراط في قضايا التجارة الرقمية والمشاركة في المنتديات الدولية، مثل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي "آبك" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح بيان مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن "السفيرة تاي، والوزير موتيجي، اتفقا أيضا على أهمية الانخراط المنتظم والمستمر فيما يتعلق بتلك المسائل وغيرها من القضايا التجارية المهمة".