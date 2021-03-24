وزير خارجية الصين يزور 6 دول في الشرق الأوسط

يقوم وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بجولة في ست دول بالشرق الأوسط، بهدف تطوير العلاقات مع تلك دول والتأكيد على موقف الصين المسؤول من تعزيز الأمن والاستقرار في تلك المنطقة.

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، مشيرة إلى أن الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الصيني، تبدأ اليوم الأربعاء، وتشمل كل من السعودية وتركيا وإيران والإمارات والبحرين، إضافة إلى سلطنة عمان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ، إن جولة وزير الخارجية في الشرق الأوسط تعكس اهتمام الصين البالغ بتطوير العلاقات مع دول المنطقة.

الصين تولي اهتماما بالغا لتطوير علاقاتها مع دول الشرق الأوسطhttps://t.co/d6RratDnir — CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 24, 2021

وتابعت: "من المقرر أن يجري وانغ يي، نقاشات معمقة مع الدول التي سيزورها لتنفيذ التوافقات المهمة بين الرئيس شي جين بينغ وقادة هذه الدول، كما سيتم تبادل وجهات النظر مع هذه الدول حول شؤون المنطقة من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط".