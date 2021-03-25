بعد فشل محاولة سابقة... الشركة المشغلة لـ"إيفر جيفن" تكشف عن الخطوة المقبلة

أعلنت الشركة المشغلة لسفينة "إيفر جيفن" للحاويات العملاقة، والتي جنحت في قناة السويس، فشل محاولة تعويم سابقة للسفينة.

وقالت شركة برنارد شولت لتشغيل السفن في بيان لها اليوم الخميس، بحسب رويترز، "إنه ستكون هناك محاولة أخرى لتعويم السفينة في وقت لاحق اليوم بعد أن باءت محاولة سابقة بالفشل".

وأشارت الشركة إلى أن "عمليات تجريف الرمال للمساعدة في التعويم مستمرة".

وأوضحت: "باءت محاولة أخرى لتعويم السفينة في حوالي الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي هذا الصباح بالفشل وستكون هناك محاولة أخرى في وقت لاحق اليوم".

وأكدت أنه "بمجرد تعويمها، ستخضع السفينة لفحص كامل وستتعاون الشركة بشكل كامل مع السلطات المختصة في إعداد التقارير عن الحادث".

وأفادت صحيفة "تليغراف" البريطانية، أن أفضل توقيت لتعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، ستكون يوم الإثنين المقبل.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم: إن "أفضل فرصة لتعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس لن تكون قبل يوم الإثنين المقبل، حيث سيصل المد في هذا اليوم إلى ذروته، وفي الوقت نفسه، فإنه في حال فشل جهود تعويم السفينة العملاقة في هذا التوقيت، فإن الفرصة المقبلة يمكن ألا تأتي قبل أسبوعين".

وقال نيك سلون، مهندس العمليات المسؤول عن تعويم السفينة العملاقة "كوستا كونكورديا"، التي جنحت قبالة الساحل الإيطالي عام 2012، إن: "أفضل فرصة لتعويم الناقلة "إيفر جيفن" ربما لا تحل قبل يومي الأحد أو الاثنين، وذلك عندما يصل المد إلى الذروة".

وأضاف: "بالتأكيد فإن هذه ليست عملية تعويم سريعة".

وأصدرت شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة (جي.إيه.سي) مذكرة لعملائها الليلة الماضية قالت فيها إن جهود تعويم السفينة باستخدام زوارق قطر مستمرة، لكن ظروف الرياح وحجم السفينة الكبير "يعرقلان العملية".

ويمر نحو 30 في المئة من حاويات الشحن في العالم يوميا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترا، ونحو 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.