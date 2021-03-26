زاخاروفا: "الكتاب الأبيض" البريطاني يحمل طابعا عدوانيا وخطوة أخرى نحو المواجهة مع روسيا

قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن "الكتاب الأبيض" لوزارة الدفاع البريطانية تحمل طابعا عدوانيا، واصفة إياها بأنه خطوة أخرى على طريق نهج لندن للمواجهة السياسية مع موسكو.

موسكو-سبوتنيك.وقالت زاخاروفا للصحفيين: "قامت وزارة الدفاع البريطانية بنشر "الكتاب الأبيض" حول الدفاع والإنشاءات العسكرية، يحتوي على توجيهات ومراحل تحديث القوات المسلحة للبلاد في المستقبل. هذه الوثيقة تحمل طابعا عدوانيا، وهدفها، بالطبع، هو موسكو".

وأضافت زاخاروفا: "من أجل الحماية من "مكائدها" هناك مخطط لتطوير القدرات الهجومية وليست الدفاعية، بما في ذلك، من خلال تشكيل قوات خاصة أطلقت عليها الصحف القوات الخاصة المضادة لروسيا".

ووفقا للناطقة باسم الخارجية الروسية، فإن الجانب الروسي يعتبر نشر "الكتاب الأبيض" تأكيداً آخرا على مسار لندن الرسمي نحو المواجهة السياسية ".