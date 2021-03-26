السلطات الإسرائيلية تسلم جثمان الشاب الفلسطيني خالد نوفل قرب حاجز غرب رام الله

سلمت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشاب الفلسطيني خالد نوفل من بلدة رأس كركر، قرب حاجز نعلين العسكري غرب رام الله.

رام الله - سبوتنيك. ونقل جثمان نوفل إلى مجمع فلسطين الطبي وسط رام الله لمعاينته حيث سيشيع جثمانه غداً السبت، في بلدته قرية راس كركر، غرب رام الله.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد احتجزت جثمان نوفل منذ الخامس من شباط/ فبراير الماضي، بعد مقتله برصاص مستوطنين أطلقوا النار عليه على جبل "الريسان" القريب من القرية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم أن نوفل كان يحاول التسلل إلى داخل مزرعة إفرايم في جبل الريسان وتوجه مسرعا بسيارته إليها ثم ترجل منها لتنفيذ عملية، فتعامل معه حراس المستوطنة وقتله أحد الحراس ليتبين لاحقا أنه غير مسلح.