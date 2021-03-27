صربيا تسلم روسيا بقايا أجزاء طائرة الشبح الأمريكية التي سقطت خلال الحرب اليوغوسلافية

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، عن قيام السلطات الصربية بتسليم الوفد العسكري الروسي بقايا حطام طائرة الشبح الأمريكية من طراز "إف 117" التي سقطت خلال الحرب اليوغوسلافية عام 1999.

وذكرت قناة "زفيزدا" الروسية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي تسلم جزءا من طائرة الشبح الأمريكية من طراز "إف 117" التي أسقطتها قوات الدفاع الجوية الصربية عام 1999.

وبحسب القناة قدم العقيد المتقاعد في الدفاع الجوي، زولتان داني، هذه الأجزاء للجانب الروسي خلال مناسبة الذكرى الثانية والعشرين لبدء حملة القصف التي قام بها حلف شمال الأطلسي.

وكانت "طائرة الشبح قد أسقطت في 27 مارس/أذار 1999، وذلك في اليوم الثالث من عدوان قوات الناتو على يوغوسلافيا في منطقة تبعد نحو 60 كيلومترا عن العاصمة بلغراد.

وقال العقيد داني بهذا الخصوص أن لواء الدفاع الجوي رقم 250 التابع للجيش اليوغوسلافي أطلق صاروخان من نظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-125 "نيفا" السوفياتي الصنع على الطائرة وأصابها مباشرة.

وكانت بقايا الطائرة "إف 117" محفوظة في متحف الطيران بالعاصمة بلغراد وتم إيقاف استخدام هذه الطائرات رسميًا من قبل السلاح الجوي الأمريكي في عام 2008.