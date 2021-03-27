إيران والصين توقعان وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل مدتها 25 عاما

وقع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، مع نظيره الصيني وانغ يي، وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين وذلك خلال زيارة المسؤول الصيني إلى إيران والتي بدأت منذ أمس الجمعة.

وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم أن ظريف ونظيره الصيني وقعا وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل والتي تستمر لمدة 25 عاما.

كما ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية، التي لم تعلن تفاصيلها النهائية بعد، استثمارات صينية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بإيران.

وفي 2016 وافقت الصين، أكبر شريك تجاري لإيران وحليفتها القديمة، على زيادة التبادل التجاري بأكثر من عشرة أمثاله إلى 600 مليار دولار خلال العقد المقبل.