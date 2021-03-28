مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث طعن بمدينة فانكوفر الكندية

أعلنت الشرطة الكندية، صباح اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين على الأقل في هجوم طعن بمكتبة في مدينة فانكوفر.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إنه "تم القبض على مشتبه وحيد"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد تهديد حالي للجمهور.

ولم تنشر السلطات تفاصيل عن الدافع المحتمل للهجوم، الذي وقع في فترة ما بعد الظهر (التوقيت المحلي) في المكتبة وبالقرب منها.

وصرح الرقيب فرانك تشانغ لوكالة "فرانس برس" أن "أحد الضحايا قتل" مضيفا أن السلطات ما زالت تعمل على تحديد هوية الضحايا.

وبثت قناة "سي تي في" شريط فيديو يظهر على ما يبدو اعتقال المشتبه به الذي بدا وكأنه يطعن نفسه في ساقه قبل أن ينهار ويحتجز من قبل ضباط الشرطة.

ووفقًا لمتحدثة باسم خدمات الطوارئ الصحية الكندية تم نقل ستة أشخاص إلى المستشفيات، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل حول ظروفهم.