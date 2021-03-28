تسجيل
14:33 GMT28 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مدينة اسطنبول، تركيا نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

    بسبب الأمطار... انهيار طريق سريع في تركيا

    © REUTERS / Murad SezerÊ
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103679/04/1036790481_0:134:3500:2102_1200x675_80_0_0_2fe24ec450cf1d568a76b7e46689ecc8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202103281048493070-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/

    حدث انهيار مفاجيء في أحد الطرق السريعة بتركيا، جراء سقوط أمطار غزيرة عليه.

    وبحسب صحيفة "زمان" التركية، فقد انهار الطريق السريع دوزجي-زونغولداك الذي شيدته شركة ليماك في عام 2012.

    غازبروم
    © Sputnik . Максим Блинов
    تركيا تسجل رقما قياسيا في استهلاك الغاز الروسي بسبب برودة الطقس

    وقالت الصحيفة إن الانهيار حدث نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة في المنطقة، حيث تصدعت جنبات الطريق، وبعد استمرار هطول الأمطار، انهار الطريق من أكشاكوجا إلى دوزجي بالكامل ليلاً.

    وأوضحت أن مسؤولي الطرق السريعة قاموا بإجراء فحوصات على الطريق، ليتوصلوا لسبب الانهيار، ومعالجته.

    يشار إلى أن طريق دوزجي-زونغولداك السريع، هو أحد طرق العبور التي تربط دوزجي بالبحر الأسود.

    ونقلت الصحيفة التركية عن معارضين تأكيدهم بأن مدير شركة "ليماك" التي نفذت الطريق المنهار، هو واحد ضمن خمسة رجال أعمال فازوا تقريبا بجميع المناقصات الكبيرة خلال حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهم: محمد جنكيز رئيس شركة جنكيز القابضة، نهاد أوزدمير الرئيس التنفيذي لشركة ليماك القابضة، محمد نظيف جونال رئيس مجلس إدارة شركة أم ان جي القابضة، ناسي كولوغلو الرئيس التنفيذي لشركة كولن للبناء، ورئيس شركة كايلون للبناء جمال كاليونكو، على حد قول الصحيفة.

    جدير بالذكر أن مدينة دوزجي تعتبر من المُدن التي يقصدها السّياح سنويّاً؛ وهي إحدى مدن شمال الأناضول، وتقع شمال غرب تركيا، وتطلّ على البحر الأسود، وتبعد مسافة مئتين وخمسة عشر كيلومتراً مربعاً عن إسطنبول العاصمة، ويُقدّر عدد سكانها بستين ألف نسمة، كما أنّ للمدينة سبع قرىً تابعة لها، وهي: أكشاكوجا، وتشليملي، وجومياري، وجوموشوفا، ويقيلجا، وقولياكا، وكايناشلي، ومن أشهر منتجاتها الزّراعية: القمح، والتّبغ، والذّرة، والجوز.

    انظر أيضا:

    أردوغان يفتتح مدينة طبية ضخمة في إسطنبول... فيديو
    إسطنبول: قرار إغلاق الحدود مع إيران جاء بعد رفضها وضع مدينة قم تحت "الحجر الصحي"
    مكتب حاكم إسطنبول: تركيا أبعدت أكثر من 6000 سوري من المدينة
    زلزال يهز مدينة إسطنبول التركية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رئيس البعثة العلمية ب.ب. بيوتروفسكي و ل. ن. بيتروف أمام مجموعة من الأحجار عليها كتابات هيروغليفية في أبو دروة، عام 1962
    60 عاما على بعثة الآثار الروسية في النوبة المصرية
    بايدن مشغول بأنه غير موجود... ذهب ليبحث عن شجاعته المفقودة
    9 معلومات عن سكك حديد مصر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك