عاصفة رملية تجتاح شمالي الصين... فيديو

ضربت عاصفة رملية شمالي الصين شملت العديد من المناطق، وتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصينة الدولية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن العاصفة الرملية اجتاحت العديد من المناطق، وكانت قوتها شديدة في بعض المناطق الشمالية.

عاصفة غبارية منغولية ثانية تجتاح شمال شرق الصين في غضون أسبوعين.. pic.twitter.com/X1Y1Xsjdtw — ابراهيم اللامي (@ibrahimallami1) March 28, 2021

وتابعت: "تسبب الغبار الكثيف والرمال في الإضرار بجودة الهواء بصورة تؤثر على الصحة العامة".

ولفتت الشبكة إلى أن المركز الوطني الصيني للأرصاد أصدر تحذيرات في عدة مناطق.

الصين تحت سطوة عاصفة رملية.. الضباب سيّد الأجواء



لم تكن الأيام الماضية سهلة على #الصين، إذ شهدت مناطق شمال البلاد #عاصفة رملية قويّة وصفها خبراء الأرصاد الجويّة بأنها “الأشد من نوعها” منذ العقد الماضي.https://t.co/wqrytBXY9g pic.twitter.com/868lgLjH49 — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) March 21, 2021

وشملت التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد مدينة بكين ومقاطعة تشينغهاي ومنطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم.