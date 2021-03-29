الكرملين يدرس دعوة بايدن للرئيس بوتين لحضور مؤتمر المناخ ويعتبرها موضوعا مهما

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،، إن دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة المناخ سيتم النظر فيها في الوقت المناسب، ويعتبر الكرملين الموضوع مهما للغاية.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان بوتين سيقبل الدعوة من بايدن في حال استلامها "سيتم النظر فيها بالترتيب المناسب. هذا الموضوع مهم للغاية بالطبع، وإذا كان قد وصل بالفعل من خلال القنوات الرسمية، فسيتم النظر فيه بالترتيب المناسب".

أكد البيت الأبيض في وقت سابق أن بايدن دعا بوتين من بين 40 من زعماء العالم لحضور محادثات المناخ التي ستعقد في 22 و 23 أبريل، في اجتماع عبر الإنترنت.

هذا وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء في وقت سابق، إن "أمريكا تأمل من خلال هذه المحادثات أن تساعد في تشكيل وتسريع وتعميق الجهود العالمية لخفض الوقود الأحفوري المدمر للمناخ وكذلك التلوث".

ويسعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من خلال محادثات المناخ العالمية لإحياء منتدى عقدته الولايات المتحدة للاقتصادات الرئيسية في العالم بشأن المناخ، الذي استخدمه كلا من الرئيسين الأمريكيين السابقين، جورج دبليو بوش، وباراك أوباما.